Скандал вокруг Сидни Суини: голая реклама ставок разозлила спортсменок
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Американская актриса Сидни Суини столкнулась с волной критических замечаний со стороны профессиональных спортсменок из-за съемок в новой рекламной кампании для зарубежного рынка ставок. Артистка снялась полностью раздетой, сообщает Starhit.
В проморолике Суини прикрывала тело исключительно спортивным снаряжением, произнося слоган: «Только спорт».
Представительницы мирового спорта посчитали концепцию рекламы неуместной. По их словам, она обесценивает их профессиональную деятельность.
В социальных сетях девушки выкладывают ролики с кадрами реальных жестких тренировок. Они показывают, как в действительности выглядит женский спорт.
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