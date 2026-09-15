Скандал вокруг Сидни Суини: голая реклама ставок разозлила спортсменок

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Американская актриса Сидни Суини столкнулась с волной критических замечаний со стороны профессиональных спортсменок из-за съемок в новой рекламной кампании для зарубежного рынка ставок. Артистка снялась полностью раздетой, сообщает Starhit .

В проморолике Суини прикрывала тело исключительно спортивным снаряжением, произнося слоган: «Только спорт».

Представительницы мирового спорта посчитали концепцию рекламы неуместной. По их словам, она обесценивает их профессиональную деятельность.

В социальных сетях девушки выкладывают ролики с кадрами реальных жестких тренировок. Они показывают, как в действительности выглядит женский спорт.

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