Скалолазы из РФ смогут выступить в нейтральном статусе на международных стартах

Международная федерация скалолазания (World Climbing) разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать на своих турнирах в качестве нейтральных участников. Такое решение опубликовано в официальном сообщении организации, пишет ТАСС .

На состоявшейся в Турине встрече исполком World Climbing отменил приостановку членства национальных федераций скалолазания России и Белоруссии. Их деятельность была заморожена в марте 2022 года, однако теперь восстановлена после получения федерацией подтверждающих писем от глав этих организаций.

Согласно заявлению, спортсмены и персонал команд, имеющие российские или белорусские паспорта, могут быть допущены к международным соревнованиям при условии строгого соблюдения правил нейтрального статуса.

Нейтральный статус спортсмена подразумевает, что он выступает на соревнованиях не от имени какой-либо страны, а в качестве независимого участника или в составе условной нейтральной команды. В данном случае не используются национальные символы — флаг, герб и гимн, а также полностью исключается формальная принадлежность к государственным сборным.

