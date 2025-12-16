Синхронисты из Подмосковья стали вторыми в командном зачете турнира «Русская матрешка»

Сборная Московской области стала серебряным призером командного зачета XVI международных соревнований по синхронному плаванию «Русская матрешка» в Чехове. В копилке представителей региона две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителями домашних соревнований стали Кристина Кузнецова и Ульяна Шикова в дисциплине «дуэт». Еще одно «золото» завоевали подмосковные спортсменки в дисциплине «комби». В составе команды выступали Самира Аминова, Валерия Волкова, Валерия Воскресенская, Маргарита Ковалева, Виктория Люсева, Василиса Петрова, Ксения Строганова, Ульяна Шикова, Екатерина Прудкая и Варвара Даличук.

Этим же составом подмосковные синхронистки завоевали серебряную медаль в дисциплине «группа произвольная программа».

Еще два «серебра» команде Московской области принесла Кристина Кузнецова в дисциплинах «фигуры» и «соло».

Бронзовыми призерами соревнований стали: Виктория Люсева и Ксения Строганова в дисциплине «дуэт», Савелий Метельков и Василиса Петрова в дисциплине «дуэт смешанный», Ульяна Шикова в дисциплине «фигуры» и Савелий Метельков в дисциплине «мужское соло».

По результатам командного зачета первое место забрали спортсмены из Санкт-Петербурга, а на третью ступень пьедестала поднялась команда Самарской области.

В XVI международных соревнованиях по синхронному плаванию «Русская матрешка» принимали участие более 350 синхронистов до 13 лет из России, Белоруссии, Узбекистана и Сингапура. Турнир проходил с 12 по 14 декабря 2025 года в Чехове (Московская область) в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

«Русская матрешка» — это уникальный турнир с многолетней историей и традициями. Соревнования проводятся с 2008 года и являются визитной карточкой Московской области. Идея создания турнира принадлежит трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию, заместителю председателя Федерации водных видов спорта России Ольге Брусникиной. Благодаря этим соревнованиям многие юные спортсмены получили возможность впервые выйти на международный уровень и заявить о себе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.