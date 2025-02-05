Синхронисты из Чехова завоевали медали на первенстве России
Фото - © пресс-служба администрации м.о. Чехов
Синхронисты из Чехова завоевали медали на первенстве России, которое состоялось в Олимпийском центре синхронного плавания с 30 января по 2 февраля, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В соревнованиях приняли участие 322 спортсмена из 34 команд, представляющих 21 субъект Российской Федерации.
Среди субъектов РФ сборная Московской области заняла второе место.
В составе сборной выступили синхронисты из м. о. Чехов, представляющие Спортивную школу олимпийского резерва по водным видам спорта и училище олимпийского резерва № 4.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.