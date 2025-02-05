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Синхронисты из Чехова завоевали медали на первенстве России

Синхронисты из Чехова завоевали медали на первенстве России, которое состоялось в Олимпийском центре синхронного плавания с 30 января по 2 февраля, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие 322 спортсмена из 34 команд, представляющих 21 субъект Российской Федерации.

Среди субъектов РФ сборная Московской области заняла второе место.

В составе сборной выступили синхронисты из м. о. Чехов, представляющие Спортивную школу олимпийского резерва по водным видам спорта и училище олимпийского резерва № 4.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.