Синхронистки из Раменского округа завоевали золото в Москве

Спортсменки из Раменского округа 25–26 апреля успешно выступили на турнире по синхронному плаванию «Лагуна» в Москве и завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали в разных возрастных категориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В произвольной программе золотые медали завоевали Валерия Котечкина и Анастасия Ковалева в дуэте среди участниц 13–15 лет. В общем зачете спортсменки заняли второе место. Еще одно золото в сольной программе выиграла Алиса Бутовец.

Серебряные награды получили дуэт Мирославы Демкиной и Александры Шутровой, а также сборная девушек 13–15 лет в комбинированной программе. В дисциплине комби-трофи успешно дебютировали спортсменки 2017–2019 годов рождения.

Бронзовые медали в сольной программе завоевали Александра Стибунова и Алиса Чудакова. В администрации отметили, что высокие результаты стали итогом ежедневных тренировок и профессиональной работы тренеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.