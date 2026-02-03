Синхронистки из Подмосковья выиграли семь медалей на первенстве России среди юниоров

Команда Московской области завоевала три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на первенстве России среди юниоров по синхронному плаванию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сборная Московской области успешно выступила на первенстве России среди юниоров и юниорок по синхронному плаванию, которое проходило с 27 января по 2 февраля 2026 года. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменок из 20 регионов страны.

Две золотые медали команда Подмосковья завоевала в дисциплинах «группа» и «дуэт, техническая программа». Победителями стали Анна Данилова, Дарья Кожевникова, Алина Щежина (СШОР по водным видам спорта, Чехов), а также Екатерина Акчибаш, Ксения Акчибаш, Софья Бабиченко, Александра Воронова, Яна Ковальчук, Анастасия Никитенко, Валерия Плеханова, Станислава Прокофьева и Анна Супрунюк (УОР № 4, Чехов).

Еще одно золото в дисциплине «соло, техническая программа» завоевала Валерия Плеханова (УОР № 4, Чехов). Серебряную медаль в дуэте выиграли Анна Данилова, Анастасия Никитенко и Валерия Плеханова, уступив команде Москвы. Три бронзовые награды подмосковные спортсменки получили в технической, произвольной и акробатической групповых программах.

Соревнования прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.