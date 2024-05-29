Сильнейшие в парусном спорте выйдут на старт Tenzor International Cup 2024

Лучшие яхтсмены из России, Белоруссии, Армении, Кыргызстана, Сербии и Германии встретятся на первом этапе международного парусного турнира TenzorInternationalCup 2024 — регате имени И. В. Ченцова. Соревнования пройдут с 30 мая по 2 июня на Пестовском водохранилище в яхт-клубе TenzorSailingClub и откроет спортивную программу ПМЭФ-2024.

Поддержку проекту оказывают Всероссийская Федерация парусного спорта, Фонд Росконгресс, Центр спортивной подготовки сборных России, Министерство физической культуры и спорта Московской области, Министерство культуры и туризма Московской области. Партнерами серии выступают компании TenzorConsultingGroup, ПЭК, «СберСити» и ЭОС.

В соревнованиях первого из четырех этапов турнира примут участие 30 команд и 125 яхтсменов из 6 стран, в числе которых 9 участников Олимпийских игр разных поколений, более 15 победителей и призеров чемпионатов мира и Европы в разных классах яхт, триумфаторы мировых оффшорных регат, а также многочисленные чемпионы национальных серий и Кубков по парусному спорту.

В спортивной программе регаты запланировано три гоночных дня. Яхтсмены будут соревноваться в динамичных гонках с пересадками на спортивных яхтах класса MX700 и бороться за солидный призовой фонд в 2 млн. рублей, учрежденный титульным партнером соревнований — финансово-правовой группой компаний TenzorConsultingGroup.

«Нам удалось успешно реализовать приоритетную задачу и вывести российский парусный турнир на международный уровень, нарастить показатели количества участников, расширить географию присутствия и таким образом повысить значимость России в мировом парусном сообществе. В этом сезоне у нас участвует рекордное количество профессиональных яхтсменов — это важный факт!» — отметила генеральный директор Tenzor Sailing Club Екатерина Цепляева.

Отдать дань уважения и памяти выдающимся личностям в парусном спорте — важная миссия грядущего сезона TenzorInternationalCup 2024. Первый этап посвящён яркому деятелю Игорю Викторовичу Ченцову, при участии которого почти за 30 лет плодотворной работы в Московской и Всероссийской Федерациях парусного спорта в России прошли десятки крупномасштабных международных парусных соревнований и семинаров.

В судейскую коллегию на первом этапе турнира вошли 10 высококвалифицированных судей всероссийской и международной категории под руководством главного судьи — Анны Владимировны Деяновой.

По итогам соревнований в воскресенье, 2 июня, будут определены победители и призеры, а также разыграны специальные номинации в женском зачете, детском дивизионе TenzorCupJunior, «лучшем дебюте» и других. Призы и подарки участникам предоставят партнеры этапа — компания ЭОС, сеть салонов красоты SACO, сеть салонов для детей и мам «Кенгуру», сеть премиальных химчисток Nikko, сеть семейных ресторанов Ribambelle, сеть клиник интегративной медицины S-Med, корпорация праздников «МореШоу» и бьюти-консьерж ABCConcierge.