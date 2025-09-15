Сильнейшие спортсмены России собрались в Дубне на соревнования по мотосерфингу

В Дубне на акватории водного стадиона имени Валерия Нехаевского сильнейшие спортсмены России собрались на соревнования в дисциплине «доска с водометом GP1». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Зрелище — захватывающее. Обгоняя и подрезая друг друга, мотосерферы, рискуя упасть и сойти с дистанции, стремились к финишному створу. Настоящие чудеса маневрирования показали лидеры соревнований, супруги Хоботовы. Вера встала на доску три года назад, активно тренировалась, в результате — звание чемпиона России. Говорит — этот спорт дает ни с чем не сравнимый заряд энергии.

Мотосерфинг в Дубне впервые. Новая дисциплина для привыкшего к разнообразию водных видов спорта наукограда — аквабайкам, воднолыжникам, яхтсменам, вейкбордингу.

Дисциплина «доска с водометом GP1» была включена во Всероссийский реестр видов спорта 6 лет назад. Спортсмены гоняют на досках для серфинга с мотором и водометом по трассе, состоящей из буев и финишных ворот, демонстрируя высокую скорость и блестящее мастерство управления. Трасса — 8 кругов. Лидеры отечественного мотосерфинга Денис и Вера Хоботовы в Дубне подтвердили свой высокий статус, выиграв Всероссийские соревнования, каждый в своей категории.

«На дубненскую воду возвращается водно-моторный спорт, планируем на следующий, юбилейный для Дубны год, проведение целого ряда зрелищных соревнований на нашем стадионе», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.