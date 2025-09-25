сегодня в 14:49

«ШТУРМ-2002» из Рузы стал чемпионом России по мини-водному поло

Спортсмены команды «ШТУРМ-2002» из Рузского муниципального округа завоевали золотые медали чемпионата России, продемонстрировав высочайший уровень мастерства и командного духа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Путь к победе был непростым, но уверенным. Команда блестяще провела групповой этап, одержав три победы подряд. В плей-офф спортсмены продолжили впечатлять болельщиков своей игрой, шаг за шагом приближаясь к финалу.

Кульминацией турнира стала финальная встреча с сильным соперником из Санкт-Петербурга. В напряженной борьбе рузские спортсмены одержали победу со счетом 5:4, доказав свое превосходство.

Особого упоминания заслуживает игра защитника Ивана Мясникова, признанного лучшим игроком турнира. Его профессионализм и мастерство внесли значительный вклад в общий успех команды.

Мини-водное поло имеет свои особенности: матчи проводятся в небольших бассейнах или естественных водоемах. Игра продолжается до определенного количества голов, а команды состоят из меньшего числа игроков, что делает игру более динамичной.

«Этот успех — яркое подтверждение того, что в Рузском муниципальном округе развивается не только классический спорт, но и его новые форматы. Поздравляем команду „ШТУРМ-2002“ с заслуженной победой и желаем новых спортивных достижений!» — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.