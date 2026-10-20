Шпажисты Подмосковья выиграли две медали на этапе Кубка мира в Касабланке

Спортсмены Московской области завоевали золото и серебро в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию, который прошел 13–18 октября в Касабланке (Марокко), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Кристина Ясинская, представляющая областной центр олимпийских видов спорта и Химки, выиграла золото в составе сборной России вместе с Айзанат Муртазаевой, Милен Бавуге Хабиманой и Анастасией Рустамовой. В финале российские шпажистки победили команду Италии. Бронзу завоевала сборная Эстонии.

Георгий Бруев и Дмитрий Швелидзе, представляющие областной центр олимпийских видов спорта, УОР №4 и Чехов, стали серебряными призерами в составе сборной России. Вместе с ними выступали Дмитрий Гусев и Кирилл Онищук. В решающем поединке россияне уступили команде Казахстана. Третье место заняла сборная Франции.

Этап Кубка мира Международной федерации фехтования (FIE) категории «А» среди взрослых (Senior) стал стартовым и одним из важнейших рейтинговых турниров международного сезона 2026/2027. Он собрал около 330 спортсменов в мужской и женской сетках из более чем 65 стран, включая Италию, Францию, Венгрию, Россию, Казахстан, Китай, Японию, Египет, Испанию, Канаду и Австралию.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.