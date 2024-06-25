Шпажисты из Звенигорода завоевали 4 золотые медали на играх БРИКС

Шпажисты из звенигородского училища олимпийского резерва стали триумфаторами игр стран БРИКС в Казани, завоевав 4 золотые медали. Об этом сообщает администрация округа.

Сначала золото в личном зачете завоевал Георгий Бруев. Затем вторую золотую медаль взяла двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Гудкова. В финале личного первенства она со счетом 14:4 буквально разгромила другую российскую фехтовальщицу — Милен Бавуге Хабимана.

Третье и четвертое «золото» отправилось в Звенигород также благодаря Георгию Бруеву и Татьяне Гудковой. По второму разу шпажисты поднимались на высшую ступень пьедестала в составе национальных сборных России. В мужском финале наша команда победила соперников из Беларуси со счетом 34-26. В женском российская сборная также встретилась с представителями Беларуси. Эта победа стала ещё более убедительной — 45 — 23 в пользу наших девушек.

5-е Спортивные игры стран БРИКС проходили в Казани и завершились 23 июня. Россия одержала уверенную победу в общем медальном зачете, завоевав 509 наград, в том числе 266 — золотых.

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