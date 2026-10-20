Шпажисты из Лобни выиграли Всероссийский турнир «Владимиро-Суздальская Русь»

Шпажисты «Академии спорта» из Лобни стали чемпионами в командном зачете. В турнире участвовали Евгений Сафонов, Герман Щеглов, Вера Попенко, Елена Пронина и Светлана Башарина. Спортсменов готовят тренеры-преподаватели Денис Сидоров и Ольга Миляева.

«За каждой победой стоят не только упорство и труд спортсменов, но и мудрость, опыт и преданность делу их наставников. Поздравляем команду и тренеров с триумфом и желаем новых рекордов и ярких побед», — отметили в «Академии спорта».

Фехтование — один из самых популярных видов спорта в Лобне. В спортивной школе «Академия спорта» на улице Чехова, 3А работает бюджетное отделение фехтования для детей с 8 лет. Для занятий оборудован специализированный зал с профессиональными дорожками и аппаратурой фиксации уколов.

Воспитанники лобненской школы фехтования регулярно добиваются высоких результатов на соревнованиях различного уровня.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.