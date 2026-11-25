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Шпажистка из Химок выиграла международный турнир в составе сборной России

Кристина Ясинская из Химок завоевала золото в командном первенстве Открытого Кубка Шанхайской организации сотрудничества по фехтованию на шпагах. В финале сборная России победила команду Узбекистана, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Химок Кристина Ясинская стала победительницей международного турнира в составе сборной России. В финале Открытого Кубка Шанхайской организации сотрудничества российские шпажистки обыграли команду Узбекистана со счетом 45:37.

Успеху команды способствовали техническая подготовка, слаженная работа и умение сохранять темп на протяжении встречи. Важную роль в становлении Ясинской сыграл ее наставник Владимир Белов, его методический подход и постоянная поддержка.

В Химках при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева обновляют спортивные объекты, проводят турниры и фестивали разных уровней. Региональная поддержка помогает развивать спортивную инфраструктуру и популяризировать активный образ жизни.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.