Шпажистка из Химок выиграла командное золото на этапе Кубка мира

Кристина Ясинская из Химок 21 октября завоевала золото в составе женской сборной России на первом этапе Кубка мира по фехтованию в Касабланке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Женская сборная России, в состав которой вошла шпажистка Кристина Ясинская из Химок, победила команду Италии в финале первого этапа Кубка мира. Соревнования прошли в Касабланке (Марокко). За награды боролись более 300 сильнейших атлетов мира.

В четвертьфинале россиянки обыграли сборную Швеции со счетом 45:31, а в полуфинале — команду Эстонии со счетом 45:34. В решающем поединке российская команда опередила действующих чемпионок мира из Италии на одно очко. Мужская сборная России завоевала серебряные медали.

Кристина Ясинская — воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию и многократный призер международных соревнований. Ранее спортсменку наградили знаком отличия главы округа «За заслуги перед городским округом Химки».

Фото: федерация фехтования России.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.