Школьница из Лобни выиграла теннисный турнир в Липецке

Пятиклассница из школы №8 Лобни Милана Сабирова победила на турнире по большому теннису категории РТТ III A «Первенство Липецкой области», который прошел в Липецке с 4 по 10 мая. Спортсменка завоевала золото в одиночном разряде и серебро в смешанном, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях участвовали юные теннисисты из разных регионов России. Милана Сабирова выступала в возрастной категории до 13 лет и уверенно обошла соперниц в одиночном разряде, поднявшись на высшую ступень пьедестала. В смешанном разряде она стала серебряным призером.

Турнир проходил в рамках категории РТТ III A и собрал сильных спортсменов из нескольких субъектов страны. По итогам выступления лобненская школьница подтвердила высокий уровень подготовки и стабильные результаты.

«Милана — одна из самых перспективных спортсменок нашей школы. Она много тренируется, участвует в соревнованиях разного уровня и показывает стабильно высокие результаты. Эта победа в Липецке — закономерный итог ее упорного труда», — отметили в администрации школы.

В ближайшее время теннисистка примет участие в новых соревнованиях, которые пройдут на территории Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.