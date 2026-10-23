Школьники в Воскресенске выполнили нормативы ГТО

Ученики школы «Горизонт» в Воскресенске 22 октября прошли тестирование комплекса «Готов к труду и обороне». Из 34 участников 28 выполнили нормативы на уровень знака отличия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошел 22 октября среди учеников школы «Горизонт» в Воскресенске. Школьники продемонстрировали гибкость, силу, скоростные возможности и координацию. Из 34 участников 28 выполнили тесты на уровень знака отличия ГТО.

Ребят подготовила учитель физической культуры школы «Горизонт» Ирина Илюшкина. Она также помогла организовать тестирование.

По инициативе губернатора Андрея Воробьева комплекс ГТО реализуется в муниципалитетах региона как программная и нормативная основа физического воспитания. Его цели — развитие массового спорта и оздоровление населения.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.