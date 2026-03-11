Школьники Реутова сдали нормативы ГТО на патриотической встрече

Патриотическая встреча, посвященная истории комплекса «Готов к труду и обороне», прошла 11 марта в школе №4 Реутова. Учащиеся выполнили нормативы ГТО и пообщались с депутатами, историками и ветеранами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №4 Реутова состоялось мероприятие, приуроченное к введению в 1931 году физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Во встрече приняли участие депутаты городского совета, историки-краеведы, ветераны специальной военной операции, волонтеры «Молодой Гвардии» и жители наукограда.

Участникам напомнили, что главной задачей ГТО было повышение уровня физической подготовки населения, прежде всего молодежи. Первым обладателем значка «Готов к труду и обороне» стал заслуженный мастер спорта СССР, конькобежец Яков Мельников. В рамках встречи школьники выполнили ряд нормативов — отжимания, прыжки в длину и подтягивания.

«Сегодня в рамках нашего мероприятия поговорили об истории возникновения комплекса «Готов к труду и обороне». Диалог между реутовчанами разных возрастов позволяет обеспечить преемственность традиций. Наши спортсмены всегда были гордостью Отечества. И сейчас молодые ребята продолжают дело своих предшественников, покоряя новые спортивные вершины», — прокомментировала депутат городского совета Юлия Степанова.

Подобные встречи в образовательных и культурных учреждениях Реутова проводят регулярно. Их цель — сохранить историческую память и укрепить патриотическое воспитание молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.