Школьники Раменского завоевали медали на специальной олимпиаде

В Республике Татарстан состоялась Всероссийская спартакиада специальной олимпиады, объединившая соревнования по бегу на снегоступах, лыжным гонкам, флорболу и юнифайд-флорболу. Спортсмены из Удельнинской школы-интерната достойно выступили, представляя Московскую область. Воспитанники школы-интерната смогли войти в состав сборной Подмосковья, так же как и спортсмены из Ступино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В лыжных гонках ученики добились впечатляющих результатов, завоевав золотые, серебряные и бронзовые медали. Александр Блохин одержал победу в дистанциях на 500 и 1000 метров, Алексей Андреев завоевал золото в дистанции на 50 метров и бронзу на 100 метров, а Сергей Зверев стал серебряным призером в дистанции на 500 метров. Ольга Сафиуллина завоевала первое место на дистанции 500 метров и третье — на дистанции 1 000 метров.

Молодые лыжники показали умение перемещаться по дистанции с использованием разнообразия ходов классического стиля. Антон Владимирович Пономарев и Максим Игоревич Соловьев, учителя физической культуры школы-интерната, усердно тренировали и готовили спортсменов к предстоящей Спартакиаде. Наставники были впечатлены успехами своих подопечных, но еще больше поражены их выносливостью и жаждой победы.

Это спортивное событие, организованное в рамках проекта «Спорт — норма жизни», нацелено на повышение уровня здоровья и мотивацию к регулярным занятиям физической активностью у людей с интеллектуальными особенностями. Участники, ставшие победителями и призерами получили заслуженные медали и дипломы специальной Олимпиады России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.