Школьники Подольска сыграли шесть матчей по футзалу

Шесть команд группы «Г» Подольской школьной лиги встретились 1 ноября в спортивном комплексе «Спорт-Сервис». Участники провели шесть матчей по футзалу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях участвовали гимназия № 4, лицей Климовска, лицей № 1 поселка Львовский, школа «Бородино», школы № 24 и № 5.

Гимназия № 4 обыграла лицей Львовского со счетом 2:0 и школу «Бородино» — 1:0. «Бородино» победило лицей Климовска — 2:1. Школа № 5 выиграла у школы № 24 со счетом 2:0 и сыграла вничью с лицеем Львовского — 0:0. Самой результативной стала встреча лицея Климовска и школы № 24: лицеисты забили девять безответных мячей.

Школьники готовились к турниру на регулярных тренировках после уроков. Одиннадцатиклассник школы «Бородино» Сергей Кожемяко отметил, что в этом году игровое пространство увеличили, дав командам больше возможностей для маневров.

«В прошлом году разметка была другой, поле — меньше. Сейчас стало больше свободных зон, так играть интереснее», — поделился Сергей.

Футзал отличается от обычного футбола не только размером площадки. В классическом формате одновременно играют по пять человек от команды, включая вратарей. Матч состоит из двух таймов по 20 минут чистого времени. Для игры используют специальный мяч с низким отскоком. Участникам необходимы высокая скорость принятия решений, точность передач и слаженное взаимодействие.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.