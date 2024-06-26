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Школьники Подмосковья завоевали медали на Всероссийских соревнований по волейболу

Команды из Московской области заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях среди команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч», об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Московскую область на турнире, который проходит в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу», представляли команды школьников 2009–2010 гг. р. из городских округов Химки и Домодедово.

Команда девушек из химкинской СОШ «Лига первых» стала серебряным призером соревнований. Волейболисты Домодедовской СОШ № 1 завоевали «бронзу» соревнований среди юношей. Кроме того, игрок команды Домодедовской СОШ № 1 Грайр Саркисян признан самым полезным игроком финала.

На пути к пьедесталу команды прошли областной этап соревнований и отборочный турнир в Центральном федеральном округе. Подмосковные школьные волейбольные команды впервые в истории завоевали медали престижных соревнований среди общеобразовательных организаций «Серебряный мяч».

Всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» проходили с 16 по 21 июня в Раменском городском округе во Дворце спорта «Борисоглебский». Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.