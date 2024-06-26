Школьники Подмосковья завоевали медали на Всероссийских соревнований по волейболу
Фото - © ЦСП ИВС
Команды из Московской области заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях среди команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч», об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Московскую область на турнире, который проходит в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу», представляли команды школьников 2009–2010 гг. р. из городских округов Химки и Домодедово.
Команда девушек из химкинской СОШ «Лига первых» стала серебряным призером соревнований. Волейболисты Домодедовской СОШ № 1 завоевали «бронзу» соревнований среди юношей. Кроме того, игрок команды Домодедовской СОШ № 1 Грайр Саркисян признан самым полезным игроком финала.
На пути к пьедесталу команды прошли областной этап соревнований и отборочный турнир в Центральном федеральном округе. Подмосковные школьные волейбольные команды впервые в истории завоевали медали престижных соревнований среди общеобразовательных организаций «Серебряный мяч».
Всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» проходили с 16 по 21 июня в Раменском городском округе во Дворце спорта «Борисоглебский». Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.