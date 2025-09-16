Школьники Подмосковья завоевали бронзу в шашках на «Президентских состязаниях»

Команда шестиклассников из Московской области стала бронзовым призером в соревнованиях по шашкам среди юношей в рамках финала Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Соревнования проходят во Всероссийском детском центре «Орленок», сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Почетное третье место заняли учащиеся школы № 28 городского округа Щелково. В борьбе, где приняли участие около 1 500 шестиклассников из всех 85 регионов России, команда из Подмосковья продемонстрировала высокий уровень подготовки, стратегическое мышление и слаженную работу.

Это достижение стало одним из первых результатов масштабных спортивных событий, которые стартовали 11 сентября в детских центрах «Орленок» и «Смена». Помимо щелковских школьников, за кубок Президента борются команды из мытищинской школы № 32 и домодедовского лицея № 3.

Соревнования продлятся до 28 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.