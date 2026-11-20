Команда лицея имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова победила на IV открытых военно-патриотических соревнованиях «Кубок по скалолазанию», которые прошли 19 ноября в Подольске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лицеисты из Воскресенска под руководством педагога Владимира Рассказова заняли первое место среди юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области. Соревнования посвятили 85-летию контрнаступления Красной Армии под Москвой.

Участники прошли четыре этапа: конкурсы «Скалодром» и «Узлы», вязание индивидуальной страховочной системы и основы оказания первой помощи. Команда лицея успешно выступила на всех этапах.

Подготовку и проведение Кубка обеспечили штаб регионального отделения движения «ЮНАРМИЯ» Московской области и АПМО «Учителя Основ безопасности и защиты Родины». Почетным гостем стал представитель ассоциации ветеранов СВО Московской области, кавалер ордена Мужества Руслан Ашурбеков.

Юнармейские игры входят в систему патриотического воспитания молодежи и помогают формировать у подростков чувство любви к своей стране и сопричастности к ее жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.