Школьники из Одинцова выиграли лигу по шахматам в Подмосковье

Команда Одинцовского округа стала победителем Школьной лиги по шахматам сезона 2025/2026 в Подмосковье. В финале в усадьбе Гребнево 20 апреля одинцовцы набрали 34,5 очка, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Второе место заняла команда из Щелкова с результатом 15,5 очка, третье — школьники из Раменского, набравшие 12,5 очка. В «Финале четырех» также участвовали шахматисты из Дубны. Турнир прошел в Щелковском округе.

Региональный этап Школьной лиги проходит по четырем дисциплинам: футзал, волейбол, баскетбол 3х3 и шахматы. 21 апреля в Люберцах состоялись полуфиналы по баскетболу 3х3. 29 апреля на Live Арене в Одинцове за титул сыграют девушки из Люберец и Ленинского округа, а также юноши из Павлово-Посадского и Одинцовского округов.

22 апреля в Чехове пройдет финал по футзалу. Волейбольные решающие матчи состоятся 23 апреля в Подольске среди девушек и 24 апреля в Балашихе среди юношей. По итогам «Финалов четырех» определят абсолютных чемпионов сезона.

В областном этапе участвуют 336 команд — по 56 в каждой дисциплине. В баскетболе 3х3 и волейболе предусмотрены отдельные зачеты для юношей и девушек, в футзале выступают только юноши, в шахматах возможен смешанный формат. Проект реализуется в рамках программы «Спорт России» по поручению губернатора Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.