Школьники из четырех округов сыграли в мини-футбол в Рузском округе 8 февраля

Открытый турнир по мини-футболу среди школьников 2013 года рождения прошел 8 февраля во Дворце водных видов спорта «Руза» в Рузском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Рузском округе 8 февраля состоялся открытый турнир по мини-футболу, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Соревнования прошли во Дворце водных видов спорта «Руза».

В турнире участвовали команды школьников 2013 года рождения из Рузского, Волоколамского, Лотошинского и Одинцовского округов. Первое место заняла команда «Лотошино», второе — команда «Спортивная школа «Руза»-1», третье — «Спортивная школа «Руза»-2». Тренером рузских футболистов выступил Павел Уютнов.

Победители и призеры получили кубки, грамоты и медали. Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев отметил, что такие турниры способствуют развитию спортивной дружбы между детьми из разных округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.