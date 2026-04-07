Школьники Долгопрудного сыграли в Истре в этапе лиги по футзалу

Матчи дивизионального этапа Школьной лиги Подмосковья по футзалу прошли 6 апреля в Истре. Команда школы № 9 из Долгопрудного встретилась с соперниками из Мытищ и Клина и поборолась за выход в финал турнира, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юные спортсмены из Долгопрудного провели в Истре два напряженных матча. Первый отборочный поединок завершился ничьей со счетом 1:1, однако в серии пенальти команда уступила футболистам из Мытищ.

Во второй игре за выход в четвертьфинал долгопрудненцы встретились с командой из Клина. Встреча проходила в равной борьбе, но к концу второго тайма соперники перехватили инициативу и забили решающий третий мяч.

Несмотря на поражения, команда школы № 9 продемонстрировала настойчивость и хорошую подготовку. Турнирные встречи транслировались в канале Школьной лиги Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.