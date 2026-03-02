Школьник из Клина представит Подмосковье в «Артеке»

Восьмиклассник из Клина Вадим Б. стал победителем конкурса на участие в программе МДЦ «Артек» «Межрегиональный фестиваль „Битва дронов“». Он набрал наибольшее количество баллов и представит Московскую область на смене с 10 апреля по 1 мая 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обучающийся «Школы дронов» дома детского творчества и ученик лицея имени Д. И. Менделеева успешно прошел конкурсный отбор на дополнительную общеразвивающую программу «Артека». Он показал лучший результат среди участников и получил путевку на смену «Солнечные ветры вселенной».

Имя школьника уже не раз звучало среди победителей и призеров соревнований разного уровня по конструированию и пилотированию беспилотных аппаратов. В рамках отбора он выполнил теоретическое тестирование по беспилотным авиационным системам, а также представил проект модернизации дрона с 2D-чертежом и 3D-моделью.

«Вадим — одаренный школьник в области робототехники и беспилотных летательных аппаратов. Его отличает целеустремленность, усидчивость, способность находить нестандартные технические решения», — рассказал руководитель «Школы дронов» Алексей Елькин.

Наставник отметил, что победа стала результатом системной подготовки и серьезной технической работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.