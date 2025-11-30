сегодня в 19:30

Школьник из Химок — медалист международной олимпиады по математике

Иван Беляев из академической гимназии «Новогорск» в городском округе Химки стал бронзовым медалистом Китайской национальной олимпиады по математике (CMO-2025), сообщила глава города Елена Землякова.

Олимпиада прошла в 41-й раз в городе Тайюань. Всего сборная России завоевала 6 медалей.

«Поздравляю ребят с высоким результатом! Как говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин, важно, чтобы математика иестественно-научные дисциплины увлекали молодых людей. В будущем технологическое лидерство — за ними. Благодарю учителей, наставников и родителей за поддержку школьников и помощь в подготовке», — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Иван трижды становился лауреатом Всероссийской олимпиады школьников, а после выпуска планирует поступать в МФТИ.

