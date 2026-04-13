Школьник из Богородского округа выиграл турнир по борьбе в Коломне

Восьмиклассник из Ногинска Артем Васильев завоевал золото на XXVII Открытом турнире по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза В. В. Задорожного, который прошел 11 апреля в Коломне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир состоялся на базе спортивной школы олимпийского резерва «Авангард». В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов. Состязания посвятили памяти Героя Советского Союза В. В. Задорожного.

На ковер вышли юноши 2011–2013 и 2008–2010 годов рождения. Чтобы выйти в финал, каждому участнику предстояло провести по 4–5 поединков.

Лучшим в своей категории стал ученик 8 класса Центра образования «Богородский» города Ногинска Артем Васильев. Он занял первое место, продемонстрировав высокий уровень тактико-технической подготовки, настойчивость и волю к победе.

По словам спортсмена, успех на престижном турнире стал для него дополнительной мотивацией для дальнейших тренировок и участия в новых соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.