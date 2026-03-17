Школьная лига по футзалу определила чемпионов в Химках

Финальный турнир Химкинской школьной лиги по футзалу прошел 16 марта в спорткомплексе «Юбилейный». За призовые места боролись сильнейшие команды города, победу одержала гимназия №23, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В решающих матчах школьники продемонстрировали высокую скорость, выносливость и слаженную командную игру. Финал запомнился быстрыми контратаками, точными комбинациями и напряженной борьбой за каждый мяч.

По итогам турнира первое место заняла гимназия №23, второе — школа №1, третье — школа «Триумф».

«Наши ребята доказали, что успех приходит к тем, кто трудится каждый день. Победа в финале — это результат их характера, дисциплины и настоящей любви к спорту. Мы гордимся ими и благодарны каждому тренеру и педагогу, кто поддерживал команду на этом пути», — подчеркнула директор гимназии №23, лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Химкинская школьная лига входит в проект Единой школьной лиги Подмосковья, который стартовал в октябре 2024 года. Участники соревнуются в четырех дисциплинах: волейболе, футзале, баскетболе 3×3 и шахматах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.