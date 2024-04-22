Школа в Орехово-Зуевском округе получит современное спортивное ядро

В Орехово-Зуевском городском округе после капитального ремонта и благоустройства прилегающей территории Дрезненская школа № 1 получит современное спортивное ядро. Здесь будет футбольное поле, спортивная площадка, зона воркаут, дорожки для бега и прыжков в длину, трибуна на 80 мест, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Посещать новый стадион смогут как школьники, так и жители микрорайона. Открытие планируют на 1 сентября.

Подобные проекты успешно реализованы в Ликино-Дулёвском лицее и Куровской школе № 1. Строящаяся школа на улице Красина в Орехово-Зуеве также получит современную спортивную зону.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.