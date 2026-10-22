Школа №6 победила на муниципальном этапе соревнований ГТО в Лобне

Команда школы №6 заняла первое место на муниципальном этапе соревнований «ГТО — командный зачет», который прошел 21 октября в комплексе «Юность» в Лобне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муниципальный этап соревнований «ГТО — командный зачет» собрал в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» команды всех школ Лобни. Победу одержали ученики школы №6. Серебро завоевала команда школы №10, третье место заняли учащиеся школы №9.

Победителей подготовили учителя физической культуры Ольга Миляева и Сергей Токанов. Участники продемонстрировали физическую подготовку, слаженную командную работу и волю к победе.

«Ребята показали не только высокий уровень физической подготовки, но и настоящий командный дух. Они поддерживали друг друга на каждом этапе. Эта победа — результат упорных тренировок и слаженной работы всего коллектива», — отметили в школе №6.

Соревнования прошли в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.