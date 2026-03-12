Школа №10 выиграла финал турнира по футзалу в Реутове

Финал турнира по футзалу Единой школьной лиги прошел 12 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе Реутова. За призовые места боролись команды школ №3 и №10, Лицея и Гимназии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В решающих матчах встретились четыре команды реутовских образовательных учреждений. В церемонии открытия принял участие депутат городского совета Александр Герасимов, который пожелал спортсменам удачи и честной игры.

Третье место заняла команда Лицея, обыгравшая школу №3. Победителем турнира стали учащиеся школы №10 — в финале они одержали победу над Гимназией в серии пенальти. После матча соперники поздравили друг друга.

«Сегодня в финале турнира по футзалу награды разыграли четыре команды реутовских образовательных учреждений. Победители отправятся представлять город на областном этапе в апреле. Единая школьная лига — социально значимый проект, который помогает ребятам развиваться физически и морально», — отметил Александр Герасимов.

Он добавил, что за последние годы Реутов стал площадкой для межмуниципальных спортивных соревнований. В наукограде продолжается строительство Академии вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова, что позволит принимать турниры регионального уровня и размещать спортсменов в гостиничном корпусе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.