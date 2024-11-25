Школа Алексея Папина откроется в Видном

В Видном в январе 2025 года откроется школа бокса под руководством мастера спорта международного класса, чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Папина. Как идет ремонт в будущей спортивной школе «Пересвет» проверил глава Ленинского округа Станислав Каторов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Эта школа станет настоящей площадкой для спортивного роста, где с уважением относятся к каждому ученику, будь то начинающий спортсмен или взрослый, стремящийся овладеть боевыми искусствами. Под руководством опытного тренера и чемпиона Алексея Папина, занятия обещают быть не только продуктивными, но и увлекательными», — отметил глава округа Станислав Каторов.

В помещениях будущей школы «Пересвет» осталось установить спортивное оборудование в зале, а также довести до ума раздевалку, добавив вешалки и скамейки. Душевые уже полностью готовы.

«В стенах этой школы смогут заниматься боксом свыше 100 человек. Планируется создать три группы: „Общая физическая подготовка с элементами борьбы“ для детей в возрасте от 5 до 7 лет, занятия „Бокс и кикбоксинг“ для подростков от 7 до 19 лет, а также секция для взрослых „Бокс и кикбоксинг“ для желающих от 18 лет», — рассказал чемпион мира по кикбоксингу Алексей Папин.

Набор в школу стартует в декабре, записаться можно будет исключительно в очном порядке на ресепшене «Пересвета».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.