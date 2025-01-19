Шесть тысяч зрителей собрал первый в 2025 году матч «Легенд хоккея»

​Первый матч команды «Легенды хоккея» в Подмосковье в 2025 году, в котором прославленные игроки сыграли с любительской сборной жителей Подольска, объединил более 6000 болельщиков, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​«До мурашек доводит сегодняшняя атмосфера. Мы выкатились на лёд, а нас встретил полный стадион болельщиков, все места заняты. Что может радовать больше, чем такая атмосфера на арене? Хочется поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьева за данный проект. Он позволяет нам всем объединиться в это непростое время, почувствовать надёжное плечо друга. Для всех нас это большой праздник», — поделился эмоциями капитан «Легенд хоккея», двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

​По многолетней традиции матчи серии проходят на хоккейных коробках под открытым небом, но из-за погодных условий было принято решение провести игру в Подольске в ледовом дворце «Витязь». Это позволило достичь рекордных показателей посещаемости за всё время существования проекта.

​«Шесть тысяч зрителей стали свидетелями яркого и эмоционального матча наших Легенд с жителями Подмосковья на арене „Витязь“ в Подольске. Спасибо хоккеистам, артистам и всем болельщикам за настоящий праздник хоккея!» — приводятся в сообщении слова министра спорта Московской области Дмитрия Абаренова.

​Основное время ледового противостояния завершилось при равенстве в счёте на табло — 4:4. В серии послематчевых буллитов хозяева площадки оказались сильнее мэтров хоккея, реализовав две попытки — 2:0.

​Вместе с Вячеславом Фетисовым на лёд арены «Витязь» вышли: олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, серебряный призёр чемпионата мира Александр Гуськов, призёр чемпионата мира Андрей Коваленко, а также двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Коньков и Рафаэль Батыршин.

​Кроме того, к именитым игрокам присоединились артисты театра и кино, звёзды сериала «Молодёжка» Иван Мулин, Тимур Ефременков, а также солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев.

​По традиции руководил игрой звёздных хоккеистов двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. А ведущая телеканала «Матч ТВ» Наталья Кларк заняла в этом матче место на тренерском мостике команды жителей.

​В состав сборной Подольска вошли глава округа Григорий Артамонов, ветераны и воспитанники местной школы хоккея, военнослужащие, участники СВО.

​С момента запуска проекта «Выходи во двор» команда «Легенды хоккея» провела более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городских округов Подмосковья, игры суммарно собрали более 50 тысяч болельщиков.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».​

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.