Шесть команд сыграли в футзал в Подольской школьной лиге

Матчи группы Г Подольской школьной лиги прошли 23 ноября в «Спортсервисе». В соревнованиях по футзалу участвовали шесть команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На поле встретились команды школ № 5 и 24, школы «Бородино», лицеев № 1 поселка Львовский и Климовска, а также гимназии № 4. Команды играли в составе пяти человек, матчи состояли из двух таймов по 10 минут.

Главный судья Сергей Андреечкин раньше выступал за местную «Родину», а теперь более пяти лет судит матчи. Он отметил, что дети стали техничнее и быстрее работают с мячом, но некоторым не хватает опыта и дисциплины. После подсказок ребята стараются не повторять ошибки.

Ученик гимназии № 4 Назар Присяжнюк рассказал, что его команда победила «Бородино» и Львовский лицей и вышла в плей-офф. В матче с «Бородино» он забил решающий мяч в концовке при счете 0:0.

«Самое главное, конечно же, командная работа. Иметь хорошую синергию в команде, чтобы мы понимали друг друга с первого слова», — отметил Назар.

Впервые игры транслировали в прямом эфире на сайте Подольской школьной лиги. Куратор лиги Павел Алексеев рассказал, что трансляцию дополнили электронными плашками и анимацией: карточками авторов голов, обозначениями замен и фолов. Организаторы стремятся к оформлению, которое используют на матчах суперлиги и чемпионата России.

Команда школы № 5 микрорайона Климовск выиграла со счетом 2:1. Ее вратарь Андрей Пушкарев признался в касании мяча, которого не заметили судьи.

«Играю честно. Признался в касании, которое не увидели судьи, и за это поплатился голом, но все равно выиграли», — рассказал Андрей.

В декабре четыре сильнейшие команды встретятся в финале плей-офф.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.