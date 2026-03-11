Шесть команд из Люберец вышли в региональный этап школьной лиги

Финал муниципального этапа Единой школьной лиги прошел 10 марта во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах. По итогам соревнований шесть школьных команд представят округ на региональном этапе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире приняли участие 27 команд из всех общеобразовательных школ округа — всего более 2 тыс. юных спортсменов. По результатам состязаний определились победители в разных дисциплинах.

В региональном этапе Люберцы представят: по футзалу — гимназия №4, по волейболу среди девушек — лицей №4, среди юношей — гимназия №46, по шахматам — гимназия №41, по стритболу среди девушек — гимназия №1, среди юношей — лицей №3.

Победителей и их тренеров наградил амбассадор Единой школьной лиги, бывший форвард сборной России по футболу, чемпион страны, обладатель Кубка и Суперкубка России Руслан Пименов.

«Поздравляю победителей и желаю отличных результатов на региональном этапе — Люберцы болеют за вас!» — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Проект Единой школьной лиги стартовал по инициативе губернатора Андрея Воробьева в октябре прошлого года. Сейчас он объединяет около 4 тыс. команд и более 36 тыс. школьников со всего региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.