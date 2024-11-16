Шатурские боксеры вновь одержали победу на соревнованиях!

сегодня в 13:05

Шатурские боксеры одержали победу на областном турнире юных боксеров «Za Победу» в городе Сасово Рязанской области. Турнир посвящен памяти гвардии лейтенанта, кавалера ордена Мужества Эльвина Мамедова, сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.

На ринге встретились сильнейшие боксеры из разных регионов страны, и каждый из них стремился продемонстрировать свои навыки, отточенные на тренировках.

Честь МАУ ДО «СШ Шатура» отстаивали 7 боксеров. Они показали не только хорошую технику, но и мощный дух соперничества, проявив стойкость и мастерство, успешно выступили в различных весовых категориях, завоевав очередные медали:

1 место — Арзамазова Анфиса, Максягин Милан;

2 место — Кащук Сергей, Стопкин Арсений, Обмелюхин Георгий;

3 место — Назаров Роман, Беделбаев Нурмухаммед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.