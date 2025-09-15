сегодня в 09:40

Шатурская женская команда «ГРЭСМА» одержала победу в футбольном турнире в Химках

В Химках завершился турнир «ДаМы в спорте», приуроченный ко Дню города. На стадионе «Новые Химки» собрались 24 команды из Подмосковья, Москвы, Ельца, Смоленска и Чебоксар, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Женская футбольная команда «ГРЭСМА» из Шатуры успешно выступила на соревнованиях и завоевала первое место.

Шатурянки выиграли у химкинской команды «МамСити Лайт» со счетом 1:0, а проиграли в игре с командой из Чебоксар «Велтаун мамс». Далее снова одержали победу в игре с командой «Мамы Ястребов» из Серпухова.

В полуфинале «ГРЭСМА» выиграла у московской команды «ЧертАва» со счетом 2:0.

В финале команда вновь встретилась с соперницами из Чебоксар. Основное время завершилось вничью (0:0), и победитель определился в серии пенальти, где шатурские футболистки оказались сильнее.

Лучшим игроком команды признана Снежана Сафронова, которая также отличилась забитыми мячами. В числе авторов голов — Екатерина Березовская. В серии пенальти себя проявили Ксения Сармина, Ирина Смольникова и Снежана Сафронова. Особая благодарность — универсальному игроку команды Ирине Смольниковой, которая во второй раз встала на ворота и показала надежную игру.

В защите уверенно действовали Софья Агафонова, Виктория Костромская и Алена Косачева.

Команда «ГРЭСМА» была создана в Шатуре всего год назад. Победа в турнире стала для девушек лучшим подарком к годовщине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.