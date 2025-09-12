Шатурская команда победила в региональных соревнованиях по пятиборью среди спасателей

В подмосковном Ногинске состоялись соревнования по пятиборью среди спасателей региона. Командам работников «Мособлпожспаса» необходимо было справиться с различными опасными ситуациями, пройти всевозможные испытания, каждое из которых было направлено на спасение пострадавших, сообщила пресс-служба администарции муниципалитета.

Программа состязаний состояла из привычных для спасателей дисциплин. Они проходили этапы, где необходимо было ликвидировать последствия разливов аварийно опасных химических веществ, тушить пожар, разбирать завалы разрушенных зданий, искать людей, заблудившихся в лесу, и проводить поисковые работы под водой, а также эвакуировать пострадавших, деблокировать тех, кто оказался в искореженном автомобиле.

Задача судей заключалась не только в определении физической подготовки участников, но и в оценке их умения работать с аварийно-спасательным инструментом.

Шатуру на соревнованиях представляли спасатели поисково-спасательного поста 286 пожарно-спасательной части ТУ 9 ГКУ МО «Мособлпожспас». В состав команды вошли Владимир Ремизов, Руслан Кулаев, а также Вадим Соколов, Марат Дмитриев, Александр Коробов и Николай Важенин. Они быстрее всех и с минимальным количеством штрафов выполнили задания, что позволило им занять первое место.

Награду спортсменам вручил первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако. Стоит отметить, что команда, бессменным капитаном которой является Руслан Кулаев, неоднократно становилась победительницей в Московской области на соревнованиях по пятиборью.

«Общекомандная победа еще раз доказала, что шатурские спасатели — лучшие среди равных, и они всегда могут положиться друг на друга во время ЧП», — считают представители поисково-спасательного поста.

