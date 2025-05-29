Шашисты Щелкова стали призерами Всероссийских соревнований

В Краснодарском крае в санаторно-курортном комплексе «Аквалоо» завершились Всероссийские соревнования «Чудо-шашки» по русским шашкам среди общеобразовательных организаций. Сильнейших игроков определяли по швейцарской системе в девять туров. В результате соревнований шашисты из Щелкова взяли бронзовую медаль, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В финальном этапе турнира встретились 23 команды из 20 регионов нашей страны. В составе команды Средней общеобразовательной школы № 12 имени В. П. Чкалова выступали воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково София Сычева, Макар Поспелов, Айтуган Салихов и Аскар Салихов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.