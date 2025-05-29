Шаховские школьники вышли в финал Всероссийских соревнований по гольфу

В гольф-центре «Москва» стартует финал Всероссийских соревнований по гольфу среди школьников, где участвуют три команды из Шаховской школы № 1 и гимназии, сообщили в пресс-службе округа.

Эти юные спортсмены прошли серьёзный отбор и вошли в число 18 сильнейших команд страны.

В пятницу начинается первый из трёх решающих соревновательных дней, в течение которых ребята будут бороться за звание лучших.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.

