Шаховская школа-интернат победила в юбилейном международном турнире по мини-футболу

Команда коррекционной школы поселка Шаховская заняла первое место на международном турнире по футзалу в Санкт-Петербурге, обойдя сильнейших соперников. Кроме победы в мини-футболе, ребята также стали лучшими в турнире по киберфутболу.

В соревнованиях участвовали 14 команд из Китая, Беларуси, ДНР и России. Школу представляли 10 воспитанников вместе с руководителем Еленой Филипповой и тренером Светланой Меркуловой. В качестве призов команда получила новую спортивную форму, футбольные мячи и настольный хоккей.

Подготовка к турниру длилась три месяца в детском оздоровительном комплексе под руководством профессионального тренера Михаила Филюнова. Воспитанники школы участвуют в этих соревнованиях уже третий год подряд, а в прошлом году заняли второе место. Турнир проходил пять дней, за время которых участники не только соревновались, но и знакомились друг с другом. Для гостей организовали экскурсии в Исаакиевский собор и Эрмитаж, а также посещение хоккейного и футбольного матчей и аквапарка.

Весной команда из Шаховской планирует участвовать в новых соревнованиях по мини-футболу, посвященных Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.