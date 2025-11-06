Шахматный турнир собрал 40 игроков в Раменском

сегодня в 09:17

Соревнования собрали около 40 шахматистов из 19 городов, включая Москву, Раменское, Егорьевск, Воскресенск, Люберцы, Клин, Каширу, Подольск, Мытищи, Электросталь, Жуковский, Щелково, Троицк, Видное, а также Рязань, Тулу и Набережные Челны.

Помимо шахматных партий, организаторы подготовили интерактивную программу с патриотической направленностью. Суворовец Айдар Шамсутдинов и кадет Ново-Харитоновской школы Михаил Анашкин провели мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова. Участники могли отправить письма солдатам через полевую почту, изучить содержимое солдатского вещевого мешка и освоить азбуку Морзе.

Торжественное открытие турнира провел ветеран боевых действий, майор в запасе Михаил Ермолаев из Рязани, который пожелал юным шахматистам применять стратегические навыки в жизни.

Победителем турнира стал Илья Баранов из Мытищ. Второе место занял Артем Нагимов из Набережных Челнов, третье — Артем Листратов из Раменского. В дополнительных номинациях отличились: среди ветеранов — Сергей Романов из Воскресенска, в женском зачете — Вера Барсукова из Раменского, среди взрослых — Максим Куксов из Раменского.

Самыми юными участниками стали Святослав Аркадьев из Клина и Вероника Смирнова из Видного, которые получили памятные гжельские сувениры. Наградной фонд предоставил Комитет по спорту и молодежной политике администрации Раменского муниципального округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.