Шахматный турнир «Большое золотое кольцо» стартует 1 октября в Сергиевом Посаде

Международный шахматный турнир-ралли «Большое золотое кольцо» стартует 1 октября 2026 года в Сергиевом Посаде. Участники проедут по девяти историческим городам России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир пройдет в формате шахматного автопробега. В международный кортеж войдут 40 человек: делегации России, Кубы, Индии и Африки, в том числе 16 игроков в возрасте от 18 до 45 лет, судейская коллегия FIDE и переводчики.

Маршрут охватит Московскую, Ярославскую, Тверскую, Костромскую, Ивановскую и Владимирскую области. После Сергиева Посада соревнования пройдут в Переславле-Залесском, Ростове Великом, Ярославле, Калязине, Костроме, Иванове и Суздале. Гранд-финал состоится во Владимире.

«Наша цель — не просто определить сильнейших на шахматной доске, но и через призму спорта открыть для всего мира колоссальное культурное наследие 9 древних городов России», — отметил директор АНО «Шахматная школа имени А.Е. Карпова» Владимир Соколов.

Открытие турнира и парад флагов стран БРИКС+ пройдут 1 октября в Сергиево-Посадском филиале Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова по адресу: проспект Красной Армии, д. 193. Открытие начнется в 15:00, жеребьевка Бергера — в 16:00. Первый игровой тур пройдет с 16:15 до 17:15, второй — с 17:30 до 18:30. Между ними запланирован технический перерыв, с 18:30 до 19:00 подведут итоги. Площадка закроется в 21:00.

На 2 октября для международной делегации запланирована культурно-просветительская программа в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Турнир организует АНО «Шахматная школа имени А.Е. Карпова» для развития спортивной дипломатии и популяризации регионов России. Мероприятие проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Новости министерства доступны в Telegram, VK и МАХ.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.