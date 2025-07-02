Шахматный фестиваль прошел в подмосковной Кашире

27 июня в городском округе Кашира состоялся шахматный фестиваль «Каширское лето». Фестиваль собрал участников из Москвы и городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Городской округ Кашира на турнире представили воспитанники секции «Шахматы» спортивной школы «Кашира» под руководством тренера Сергея Валентиновича Конотопа. В рамках фестиваля прошло два турнира — по блицу (42 участника) и по быстрым шахматам (24 участника).

В блицтурнире уверенную победу одержал Евгений Лукьяненко из Москвы, II место у Александра Карцева из Домодедово, а III место занял Александр Свиридов из Каширы.

Категория шахматистов с рейтингом 1500 и ниже:

I место — София Романова;

II место — Илья Кренев;

III место — Илья Цыганков.

Итоги турнира по быстрым шахматам:

I место — Элина Фокина;

II место — Владислав Скоромников;

III место — Андрей Матвеев.

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