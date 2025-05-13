Шахматисты Подмосковья стали призерами чемпионата и первенства России

Представители Подмосковья удостоились серебряной и бронзовой медали на командном чемпионате и первенстве России по шахматам, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Старт соревнований сложился тяжело для всех 8 подмосковных команд. Мужчины в первых четырех турах потерпели поражения от команды Республики Белоруссия и от «СК „КПРФ“. Не задалась игра и у женщин: все пять титулованных шахматисток из сборной Московской области не смогли сыграть в полную силу. Команде девушек пришлось играть без главной „забойщицы“ — Александры Морозовой. Также обидные поражения преследовали и юношей.

​Однако в итоговой таблице чемпионата страны мужская команда Подмосковья поднялась на третье место. Вместе с тем сборная девушек завоевала серебряные награды. Основной ударной силой команды стала Татьяна Шиманская, набравшая на второй доске 7 очков из 9.

Юношам не хватило совсем немного до медалей — они завершили свое выступление на первенстве России на четвертом месте. Отметим игру Руслана Минхайдарова, набравшего 6,5 очков из 8.

​Московскую область в этом году представляли 8 команд. В мужской Премьер-лиге выступили: Иван Землянский, Санан Сюгиров, Илья Ильюшенок, Павел Смирнов, Константин Попов, Исаак Парпиев и Святослав Лисенков.

​В женском чемпионате приняли участие: Баира Кованова, Екатерина Смирнова, Анастасия Геллер, Ольга Дружинина и Глафира Усачева.

​В первенстве среди девушек честь региона отстаивали: Ульяна Бубнова, Татьяна Шиманская, Александра Морозова, София Гаер и Екатерина Камнева.

​В юношеском первенстве за победу боролись: Александр Федосов, Дмитрий Петухов, Руслан Минхайдаров, Олег Русских и Кирилл Миннуллин.

​Также четыре команды из Московской области выступили в Высшей лиге: два состава сборных «Областной гимназии имени Е.Примакова»; «Подмосковные вечера» и «РАНХиГС».

​На протяжении всего турнира все подмосковные коллективы поддерживал сенатор, многократный чемпион мира, президент федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

​Командный чемпионат и первенство России по шахматам прошло в городе Сочи с 26 апреля по 7 мая. Соревнования состоялись в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.