Шахматисты Подмосковья стали победителями и призерами первенства России

Спортсмены из Подмосковья завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали первенства России по шахматам, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В возрастной категории юношей до 15 лет не было равных Святославу Лисенкову. Представитель Подмосковья, набрав семь очков из восьми, обыграл своего сокомандника по гимназии им. Примакова Александра Усова и занял первое место. Юный шахматист завоевал не только золотую медаль, но и место в сборной России, а также право представлять нашу страну на первенстве мира в Бразилии.

В возрастной группе юношей до 17 лет серебряную медаль выиграл чемпион Московской области среди мужчин Исаак Парпиев. Сыграв вничью последнюю партию и набрав 6,5 очков, он разделил первое место сразу с пятью шахматистами, но по дополнительному коэффициенту стал вторым. Исаак Парпиев также вошел в сборную России и получил право участия в Высшей лиге-2025, а в следующем году он будет защищать честь нашей страны на первенстве Азии в Казахстане.

В группе мальчиков до 13 лет третье место занял победитель турнира «D» открытого суперфинала чемпионата Московской области Дмитрий Усов. С 6,5 очками он разделил с другим шахматистом 3-4 строчки турнирной таблицы, но также по дополнительным показателям сумел занять итоговое третье место.

Подмосковные шахматисты тренируются под руководством гроссмейстера Игоря Ягупова в областной гимназии имени Е. Примакова.

Первенство России среди мальчиков и девочек, юношей и девушек по классическим шахматам проходило в городе Екатеринбург. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.