Владельцы арестованной «Макфы» предложили миллиард на нужды СВО

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Владельцы «Макфы» предложили в суде миллиард рублей ежегодно на цели СВО

Владельцы АО «Макфа», активы которой арестованы на 100 трлн рублей по запросу прокуратуры, предложили в суде перечислять ежегодно один млрд рублей на нужды спецоперации на Украине, пишут « Ведомости ».

Владельцы крупнейшего производства макаронных изделий выразили готовность ежегодно перечислять на нужды специальной военной операции 1 млрд руб., сообщил адвокат Игорь Трунов.

Кроме этого, владельцы АО в суде предложили заключить заключить мировое соглашение и выкупить акции своей компании, добавил представитель защиты.

Позиция государства пока не известна, указывает издание.

Ранее суд арестовал активы владельцев «Макфы» на 100 трлн рублей для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества компании.

В постановлении суда значатся счета экс-депутата Вадима Белоусова, экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и их родственников.

Прокуратура считает, что «Макфу» и ряд других предприятий создали бывшие тогда на государственной службе Михаил Юревич и Вадим Белоусов, используя коррупционные схемы.