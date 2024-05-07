Российские военные восстановили памятник героям ВОВ под Луганском

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Российские солдаты восстановили военный мемориал в селе Новоахтырка в ЛНР

Российские солдаты, участвующие в спецоперации, восстановили военный мемориал в селе Новоахтырка Луганской народной республики, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Ремонтные работы начались после обращения главы населенного пункта к военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО», — говорится в сообщении.

Военнослужащие привели в порядок плиты с именами фронтовиков, погибших во время Великой Отечественной войны, восстановили разрушенную тротуарную плитку. На чашу Вечного огня установили пятиконечную красную звезду.

9 мая здесь пройдут праздничные мероприятия для местных жителей.