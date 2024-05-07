Экипаж российского танка уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ

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Российские танкисты уничтожили пункт управления дронами и склад ВСУ на правом берегу Днепра, пишет «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Российские разведчики с помощью беспилотных систем выявили цели ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Экипаж группировки войск «Днепр» на танке прибыл на закрытую огневую позицию и поразил пункт управления БПЛА и полевой склад ВСУ.

Уточняется, что танк использовался, как артиллерийское орудие. Огонь велся с расстояния более 3 км.